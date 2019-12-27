Минздрав о состоянии здоровья получившего ножевые ранения майора полиции

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии полицейского, получившего в Тертере ножевые ранения.

Как сообщили Report в министерстве, раненого сначала доставили в Тертерскую центральную районную больницу, а после оказания первой медицинской помощи направили в Бардинскую центральную районную больницу.

"Получившего ранения в брюшную полость мужчину прооперировали. Благодаря усилиям врачей, раненого удалось спасти. Состояние помещенного в отделение реанимации больного расценивается как тяжелое стабильное", - сказали в министерстве.

Отметим, что 26 декабря около 19 часов вечера в тертерском селе Бурудж Джейхун Наджафов 1973 г.р., находясь в нетрезвом состоянии, поспорил дома с братом Арифом Наджафовым. Услышавшие шум соседи обратились в полицию. На основе поступившей информации в дом, где произошел конфликт, пришел начальник участка отдела общественной безопасности отделения полиции Тертерского района, майор полиции Эльчин Асланов. Дж.Наджафов нанес полицейскому 5 ножевых ранений. Пострадавший Э.Асланов был доставлен в больницу.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.3 УК.АР. Дж.Наджафов задержан в качестве подозреваемого лица.