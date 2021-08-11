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Минюст: Рождение 512 детей в этом году не было зарегистрировано

Минюст: Рождение 512 детей в этом году не было зарегистрировано Порой родители нарекают своих детей именами мультипликационных персонажей или зарубежными именами, которые звучат довольно нелепо. Такие имена делают детей посмешищем в глазах окружающих.
Здоровье
11 августа 2021 г. 13:51
Минюст: Рождение 512 детей в этом году не было зарегистрировано

Порой родители нарекают своих детей именами мультипликационных персонажей или зарубежными именами, которые звучат довольно нелепо. Такие имена делают детей посмешищем в глазах окружающих.

Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге, организованном Министерством юстиции Азербайджана, сообщила начальник службы реестра актов гражданского состояния министерства Рейхана Керимова.

Она отметила, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, недопустимо называть детей именами, оскорбляющими их личность: "Так, например, один из родителей решил назвать своего сына Мозой. Мы выяснили значение этого слова, оказалось, что оно означает "черная муха". Когда мы сообщили об этом родителю, он отказался называть своего сына этим именем".

В I полугодии 2021 года рождение 512 детей не было зарегистрировано, обеспечена регистрация рождения 488 из них. К сожалению, в основном подобные случаи имеют место в сельской местности".

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Версия на азербайджанском языке Bu il 512 uşağın doğumunun qeydiyyata alınmadığı faktı aşkarlanıb

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