Министры стран Движения неприсоединения обсудили борьбу с COVID-19

Под председательством Азербайджана состоялась встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения Неприсоединения в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, министры обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

В своей вступительной речи министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев отметил, что на нынешнем этапе борьба с пандемией COVID-19 зависит от готовности, повышения устойчивости межсекторальных действий и расширения сотрудничества между странами.

Руководители систем здравоохранения стран-участниц Движения Неприсоединения также подчеркнули необходимость постоянного обмена опытом и знаниями в области лечения и профилактики опасных инфекционных заболеваний, а также информацией об эффективных медицинских препаратах и средств индивидуальной защиты.

На совещании выступили с обращением по ситуации с COVID-19 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус и директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.