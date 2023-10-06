Министр здравоохранения встретился с директором Европейского бюро ВОЗ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране делегацией во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране делегацией во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге. На встрече присутствовали представитель Всемирной организации здравоохранения в ЕС Оксана Доменти, глава Азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманчи и эксперт по вопросам коммуникации ВОЗ Рой Вайдая.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что, что наша страна придает большое значение взаимному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. «Тесное сотрудничество с этой авторитетной организацией развивается с каждым годом. За истекший период в условиях взаимного сотрудничества были проделаны важные работы, реализованы успешные проекты на национальном, региональном и глобальном уровнях", сказал министр.

Касательно вопроса обеспечения медицинских потребностей местного населения в Карабахском регионе, было отмечено, что по поручению главы государства решение всех вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики реализуются централизованно.

Теймур Мусаев подчеркнул, что с этой целью создан Координационный штаб. Центр временного управления при этом штабе уже приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди: «В Ханкенди направлены специализированный медицинский персонал состоящий из ответственных лиц медицинских учреждений Азербайджанской Республики, в том числе квалифицированные врачи и бригады скорой медицинской помощи».

Министр также отметил, что после оценки текущих медицинских потребностей местного населения Ханкенди и санитарно-эпидемиологической ситуации будут определены дальнейшие действия.

Выразив благодарность за теплый прием, Ханс Генри Клюге отметил плодотворное сотрудничество между ВОЗ и Азербайджаном на протяжении более 30 лет и выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Ханс Генри Клюге напомнил, о встрече с Президентом Азербайджанской Республики. Он подчеркнул, что высоко оценив поддержку, которую ВОЗ оказывает Азербайджану в борьбе с COVID-19, Президент Ильхам Алиев рассказал о помощи нашей страны более чем 80 странам в качестве председателя Движения неприсоединения, создании в рамках Движения неприсоединения базы данных по борьбе с COVID-19 и усилиях, связанных с вакцинной солидарностью.

Он также отметил о готовности ВОЗ предоставить всю необходимую помощь в сфере здравоохранения местному населению Карабахского региона. Со стороны ВОЗ может быть организована помощь в психологической реабилитации местного населения, а также другие медицинские услуги.

В завершение стороны обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.