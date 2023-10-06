О нас

Министр здравоохранения встретился с директором Европейского бюро ВОЗ

Министр здравоохранения встретился с директором Европейского бюро ВОЗ В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране делегацией во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге
Здоровье
6 октября 2023 г. 19:45
Министр здравоохранения встретился с директором Европейского бюро ВОЗ

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящейся в нашей стране делегацией во главе с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Генри Клюге. На встрече присутствовали представитель Всемирной организации здравоохранения в ЕС Оксана Доменти, глава Азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманчи и эксперт по вопросам коммуникации ВОЗ Рой Вайдая.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что, что наша страна придает большое значение взаимному сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения. «Тесное сотрудничество с этой авторитетной организацией развивается с каждым годом. За истекший период в условиях взаимного сотрудничества были проделаны важные работы, реализованы успешные проекты на национальном, региональном и глобальном уровнях", сказал министр.

Касательно вопроса обеспечения медицинских потребностей местного населения в Карабахском регионе, было отмечено, что по поручению главы государства решение всех вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики реализуются централизованно.

Теймур Мусаев подчеркнул, что с этой целью создан Координационный штаб. Центр временного управления при этом штабе уже приступил к организации соответствующих медицинских услуг в городе Ханкенди: «В Ханкенди направлены специализированный медицинский персонал состоящий из ответственных лиц медицинских учреждений Азербайджанской Республики, в том числе квалифицированные врачи и бригады скорой медицинской помощи».

Министр также отметил, что после оценки текущих медицинских потребностей местного населения Ханкенди и санитарно-эпидемиологической ситуации будут определены дальнейшие действия.

Выразив благодарность за теплый прием, Ханс Генри Клюге отметил плодотворное сотрудничество между ВОЗ и Азербайджаном на протяжении более 30 лет и выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Ханс Генри Клюге напомнил, о встрече с Президентом Азербайджанской Республики. Он подчеркнул, что высоко оценив поддержку, которую ВОЗ оказывает Азербайджану в борьбе с COVID-19, Президент Ильхам Алиев рассказал о помощи нашей страны более чем 80 странам в качестве председателя Движения неприсоединения, создании в рамках Движения неприсоединения базы данных по борьбе с COVID-19 и усилиях, связанных с вакцинной солидарностью.

Он также отметил о готовности ВОЗ предоставить всю необходимую помощь в сфере здравоохранения местному населению Карабахского региона. Со стороны ВОЗ может быть организована помощь в психологической реабилитации местного населения, а также другие медицинские услуги.

В завершение стороны обменялись мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: "Xankəndidə əhalinin tibbi ehtiyacları qiymətləndiriləndən sonra işlər həyata keçiriləcək"

Самое важное

МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
МИД Азербайджана призвал председателя ОБСЕ соблюдать мандат и воздержаться от предвзятых заявлений
6 октября 2023 г. 19:15
Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование
Житель Тертера погиб при подрыве на мине, ведется расследование
6 октября 2023 г. 18:33
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению
6 октября 2023 г. 17:24
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
Миссия ООН вновь посетит Карабах в ближайшие дни
6 октября 2023 г. 16:06
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi