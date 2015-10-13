Министр здравоохранения: В Азербайджане 22 детям пересажен костный мозг

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 22 детям пересажен костный мозг. Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года и предстоящим задачам, заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

По его словам, в рамках государственной программы достигнуты большие успехи в борьбе с генетическими заболеваниями: "В республиканский центр талассемии обратились более 15 тыс. человек. В настоящее время в центре постоянное лечение получают более 2500 человек".

Министр отметил, что с начала года по сегодняшний день 11 больным была пересажена печень, 55 больным произведена операция по эндопротезированию: "Тысячи больных, в том числе 391 ребенок, перенесли кардиохирургическую операцию. Это прежде всего способствует снижению детской смертности".