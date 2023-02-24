Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан

"Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Это очень важно для нас".

"Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Это очень важно для нас".

Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал командированному в эту страну сотруднику Report во время посещения мобильных полевых госпиталей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Турции.

Министр передал приветствия азербайджанскому народу.

По словам Ф.Коджи, полевые госпитали были развернуты вскоре после того, как министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров был проинформирован о подобной необходимости: "Два полевых госпиталя были установлены в короткие сроки. Мы благодарны за оказываемую большую помощь".