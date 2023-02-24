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Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан

Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан "Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Это очень важно для нас".
Здоровье
24 февраля 2023 г. 16:39
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан

"Турция и Азербайджан – одна нация, два государства. Это очень важно для нас".

Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сказал командированному в эту страну сотруднику Report во время посещения мобильных полевых госпиталей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана в Турции.

Министр передал приветствия азербайджанскому народу.

По словам Ф.Коджи, полевые госпитали были развернуты вскоре после того, как министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров был проинформирован о подобной необходимости: "Два полевых госпиталя были установлены в короткие сроки. Мы благодарны за оказываемую большую помощь".

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Версия на английском языке Türkiye's Minister of Health thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin səhiyyə naziri "Report"a danışdı: "Can azərbaycanlı qardaşlarımıza salamlarımı çatdırın" - VİDEO

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