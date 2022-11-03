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Министр здравоохранения прокомментировал отсутствие некоторых лекарств в аптеках

Министр здравоохранения прокомментировал отсутствие некоторых лекарств в аптеках На сегодняшний день в Азербайджане нет недостатка в каких-либо лекарствах.
Здоровье
3 ноября 2022 г. 13:00
Министр здравоохранения прокомментировал отсутствие некоторых лекарств в аптеках

На сегодняшний день в Азербайджане нет недостатка в каких-либо лекарствах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что снижение на рынке числа жаропонижающих лекарственных средств для детей, в частности сиропов, не связано с нашей страной.

"Проблема возникла на производственных линиях крупных фармакологических компаний, производящих базовый компонент. Этот кризис в принципе наблюдался не только в Азербайджане, но и в некоторых странах Европы. За последнюю неделю эта проблема была полностью устранена, и лекарства были доставлены в Азербайджан. В ближайшее время они поступят в продажу", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri apteklərdə bəzi dərmanların tapılmamasına münasibət bildirib

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