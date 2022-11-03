Министр здравоохранения прокомментировал отсутствие некоторых лекарств в аптеках

На сегодняшний день в Азербайджане нет недостатка в каких-либо лекарствах.

На сегодняшний день в Азербайджане нет недостатка в каких-либо лекарствах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Он отметил, что снижение на рынке числа жаропонижающих лекарственных средств для детей, в частности сиропов, не связано с нашей страной.

"Проблема возникла на производственных линиях крупных фармакологических компаний, производящих базовый компонент. Этот кризис в принципе наблюдался не только в Азербайджане, но и в некоторых странах Европы. За последнюю неделю эта проблема была полностью устранена, и лекарства были доставлены в Азербайджан. В ближайшее время они поступят в продажу", - отметил министр.