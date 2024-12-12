Глава Минздрава призвал граждан не прибегать к опасным процедурам ради мнимых стандартов красоты

Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал население отказаться от опасных косметических процедур ради мнимых стандартов красоты.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев призвал население не прибегать к опасным косметическим процедурам ради мнимых стандартов красоты.

Как сообщает Report, об этом он сказал журналистам на Аллее почетного захоронения.

По словам Мусаева, современное общество навязывает людям неестественные стандарты красоты.

"Погоня за совершенством часто приводит к плачевным последствиям для здоровья человека. Я призываю людей беречь свое здоровье и не прибегать к опасным процедурам ради соответствия мнимым стандартам красоты", - сказал министр.

Министр также с сожалением отметил, что сегодня женщины все чаще обращаются к пластическим хирургам. Важно вести просветительскую работу для борьбы с этой тенденцией, добавил он.