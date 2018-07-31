Министр здравоохранения подписал распоряжение в связи с оказанием услуг больным сахарным диабетом

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Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал распоряжение "Об улучшении качества медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом, ускорении мероприятий по увеличению их эффективности".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно распоряжению создана рабочая группа для активизации исполнения "Государственной программы по сахарному диабету на 2016-2020 годы".

В документе, в частности, утвержден План мероприятий рабочей группы по повышению эффективности и улучшению качества медицинских услуг, оказываемых больным сахарным диабетом. Также поручено на регулярной основе представить министерству здравоохранения отчет о выполнении плана.

Помимо этого, в план мероприятий входит усовершенствование системы регистрации диабетиков для обеспечения их лекарственными средствами, повышение уровня информированности о принципах профилактики и лечении сахарного диабета.