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Министр: Необходимости в принятии каких-либо ограничительных шагов нет

Министр: Необходимости в принятии каких-либо ограничительных шагов нет "Сегодня нет необходимости в принятии каких-либо ограничительных шагов. Однако введение жесткого карантинного режима может быть связано с ходом болезни, количеством заражений и ситуацией с размещением в больницах".
Здоровье
10 февраля 2022 г. 13:22
Министр: Необходимости в принятии каких-либо ограничительных шагов нет

"Сегодня нет необходимости в принятии каких-либо ограничительных шагов. Однако введение жесткого карантинного режима может быть связано с ходом болезни, количеством заражений и ситуацией с размещением в больницах".

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что сейчас в связи с пандемией используется 20% от общего фонда коек, а в связи с реанимацией этот показатель равен 10%: "В целом, ситуация удовлетворительная. Нужно учитывать, что зараженные "омикроном" легче переносят болезнь. Это касается граждан, получивших две дозы вакцины. У непривитых болезнь может вызвать серьезные последствия. Уже несколько человек размещены в реанимацию. Люди должны воспринимать реальность, как она есть".

Министр напомнил, что после 15 февраля сертификаты граждан, получивших две дозы вакцины и с вакцинации, которым минули 6 месяцев, будут считаться недействительными:

"Основываясь на это, призываю каждого гражданина привиться бустерной дозой. Принявшие две дозы, должны принять бустерную дозу для усиления иммунной системы".

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Версия на английском языке Health minister rules out restrictive steps over coronavirus
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri sərt karantin rejiminin tətbiqinə ehtiyac olub-olmaması barədə açıqlama verib

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