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Министр здравоохранения и посол Азербайджана в Турции посетили Шамиля Айрыма - ФОТО

Министр здравоохранения и посол Азербайджана в Турции посетили Шамиля Айрыма - ФОТО Находящийся с визитом в Турции министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и азербайджанский посол в этой стране Рашад Мамедов навестили в стамбульской больнице депутата Шамиля Айрыма, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане.
Здоровье
30 октября 2022 г. 15:34
Министр здравоохранения и посол Азербайджана в Турции посетили Шамиля Айрыма - ФОТО

Находящийся с визитом в Турции министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и азербайджанский посол в этой стране Рашад Мамедов навестили в стамбульской больнице депутата Шамиля Айрыма, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Министр и дипломат поинтересовались состоянием здоровья турецкого депутата.

Напомним, что 20 октября Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым попали в аварию по дороге из Джебраила в Зангиланский международный аэропорт. Они были доставлены на вертолете в одну из больниц Баку под врачебным контролем.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев навестил Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма в бакинской больнице.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın səhiyyə naziri və Türkiyədəki səfiri Şamil Ayrımı ziyarət ediblər - FOTO

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