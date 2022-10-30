Министр здравоохранения и посол Азербайджана в Турции посетили Шамиля Айрыма - ФОТО

Находящийся с визитом в Турции министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и азербайджанский посол в этой стране Рашад Мамедов навестили в стамбульской больнице депутата Шамиля Айрыма, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане.

Находящийся с визитом в Турции министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и азербайджанский посол в этой стране Рашад Мамедов навестили в стамбульской больнице депутата Шамиля Айрыма, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Азербайджане.

Как сообщает Report , об этом в Twitter сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Министр и дипломат поинтересовались состоянием здоровья турецкого депутата.

Напомним, что 20 октября Бинали Йылдырым и Шамиль Айрым попали в аварию по дороге из Джебраила в Зангиланский международный аэропорт. Они были доставлены на вертолете в одну из больниц Баку под врачебным контролем.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев навестил Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма в бакинской больнице.