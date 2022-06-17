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Министр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ

Министр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ Сегодня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялась встреча между министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.
Здоровье
17 июня 2022 г. 11:28
Министр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ

Сегодня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялась встреча между министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выразив благодарность гендиректору ВОЗ за визит в нашу страну и участие в Глобальном Бакинском форуме, Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество авторитетной организации здравоохранения с Азербайджаном в борьбе с пандемией COVID-19, а также важность рекомендаций, данных организацией.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Тедрос Гебрейесус высоко оценил успешную борьбу с COVID-19, деятельность нашей страны в этой области на национальном, региональном и международном уровнях.

В заключение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Minister of Health meets with WHO Director-General
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın səhiyyə naziri ÜST rəhbəri ilə görüşüb

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