Министр здравоохранения Азербайджана встретился с главой ВОЗ

Сегодня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялась встреча между министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Сегодня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялась встреча между министром здравоохранения Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Выразив благодарность гендиректору ВОЗ за визит в нашу страну и участие в Глобальном Бакинском форуме, Мусаев подчеркнул успешное сотрудничество авторитетной организации здравоохранения с Азербайджаном в борьбе с пандемией COVID-19, а также важность рекомендаций, данных организацией.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Тедрос Гебрейесус высоко оценил успешную борьбу с COVID-19, деятельность нашей страны в этой области на национальном, региональном и международном уровнях.

В заключение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.