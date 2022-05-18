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Министр здравоохранения Азербайджана посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции

Министр здравоохранения Азербайджана посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции Визит делегации Министерства здравоохранения в Турцию продолжается.
Здоровье
18 мая 2022 г. 17:53
Министр здравоохранения Азербайджана посетил ветеранов, проходящих лечение в Турции

Визит делегации Министерства здравоохранения в Турцию продолжается.

Как сообщает Report, делегация во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым посетила наших ветеранов, получивших ранения во время Отечественной войны и продолжающих лечение в братской стране.

T.Мусаев подчеркнул, что президент Ильхам Алиев всегда уделял особое внимание охране здоровья граждан: “Внимание и забота о семьях шехидов и ветеранах являются одним из главных приоритетов государственной политики”.

Отметив, что за 44 дня была написана одна из самых почетных страниц нашей истории, министр подчеркнул, что Великая Победа была одержана ценой крови наших шехидов, ценой огромных жертв наших солдат и ветеранов в боях: “В Отечественной войне вы, проявив настоящий героизм, преподали врагу достойный и незабываемый урок. С начала войны и по сей день братская Турция находится рядом с Азербайджаном. Для нас очень важна поддержка турецких специалистов для восстановления здоровья наших ветеранов. Я верю, что вы скоро поправитесь и вернетесь на родину”.

В ходе встречи министр здравоохранения отметил, что после возвращения на родину ветераны смогут продолжить лечение в санаторно-курортном реабилитационном центре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın səhiyyə naziri Türkiyədə müalicə alan qaziləri ziyarət edib

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