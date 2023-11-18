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Министр здравоохранения Азербайджана посетил медицинские и фармацевтические учреждения Кубы

Министр здравоохранения Азербайджана посетил медицинские и фармацевтические учреждения Кубы Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев посетил медицинские и фармацевтические учреждения Республики Куба.
Здоровье
18 ноября 2023 г. 18:20
Министр здравоохранения Азербайджана посетил медицинские и фармацевтические учреждения Кубы

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев посетил медицинские и фармацевтические учреждения Республики Куба.

Как передает Report, делегация Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики сначала ознакомилась с деятельностью больницы "Эрманос Амейейрас", являющейся ведущим учреждением кубинской системы здравоохранения.

В ходе встречи была предоставлена информация, что свыше 40 лет больница оказывает качественную медицинскую помощь населению. Медицинское учреждение также служит клинической базой для врачей и среднего медицинского персонала. Больница проводит клинические испытания и исследования в сотрудничестве с другими научными учреждениями.

С целью ознакомления с системой первичной медико-санитарной помощи Республики Куба азербайджанская сторона посетила многопрофильную поликлинику Cosme Ordonez Carceller. Была представлена ​​информация о медицинских услугах, оказываемых в поликлинике, проводимых исследованиях и организации эпидемиологического контроля местному населению.

Затем на встрече, состоявшейся в Центре регулирования лекарственных средств и медицинской техники, была представлена​​информация о регистрации лекарственных средств, медицинской техники, клинических исследованиях и мерах фармакоконтроля.

Проведена ​​подробная презентация инновационных лекарственных препаратов, производимых в биотехнологической компании BioCubaFarma, их регистрации и применения в разных странах.

На встрече, состоявшейся в Гаванском университете медицинских наук, были обсуждены вопросы организации системы медицинского образования, обмена профессорско-преподавательским составом и студентами, а также сотрудничества между медицинскими образовательными учреждениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın səhiyyə naziri Kubanın tibb və əczaçılıq müəssisələrində olub

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