Министр здравоохранения Азербайджана обратился с призывом к миру

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал страны мира сделать здравоохранение более доступным.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал страны мира сделать здравоохранение более доступным.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев сказал на панельном заседании "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении".

Мусаев отметил важность создания системы здравоохранения на национальном уровне.

По его словам, эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что людям необходимо сосредоточиться на здоровом образе жизни: "Об этом говорится и в утвержденной президентом стратегии Азербайджана. Должна быть связь между индивидуальным образом жизни и системой здравоохранения".

T.Мусаев отметил, что здоровье является одним из основных прав всякого человека: "Для этого нужны равные финансовые ресурсы. Сегодня медицинские услуги должны быть более доступными. Роль частного сектора в обеспечении здоровья неоспорима. Мы знаем, что во многих странах система здравоохранения недоступна. Существует множество препятствий. Мы призываем к выполнению этих приоритетов и внедрению стандартов в систему здравоохранения. Вакцинация является важной составляющей здоровья".