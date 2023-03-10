О нас

Министр здравоохранения Азербайджана обратился с призывом к миру

Министр здравоохранения Азербайджана обратился с призывом к миру Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал страны мира сделать здравоохранение более доступным.
Здоровье
10 марта 2023 г. 10:55
Министр здравоохранения Азербайджана обратился с призывом к миру

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев призвал страны мира сделать здравоохранение более доступным.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев сказал на панельном заседании "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении".

Мусаев отметил важность создания системы здравоохранения на национальном уровне.

По его словам, эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что людям необходимо сосредоточиться на здоровом образе жизни: "Об этом говорится и в утвержденной президентом стратегии Азербайджана. Должна быть связь между индивидуальным образом жизни и системой здравоохранения".

T.Мусаев отметил, что здоровье является одним из основных прав всякого человека: "Для этого нужны равные финансовые ресурсы. Сегодня медицинские услуги должны быть более доступными. Роль частного сектора в обеспечении здоровья неоспорима. Мы знаем, что во многих странах система здравоохранения недоступна. Существует множество препятствий. Мы призываем к выполнению этих приоритетов и внедрению стандартов в систему здравоохранения. Вакцинация является важной составляющей здоровья".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan calls on world to make healthcare more accessible
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın səhiyyə naziri dünyaya çağırış edib

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi