Министр: В отношении врачей с поддельными дипломами ведется расследование

Министерство здравоохранения Азербайджана проводит расследование в связи с поддельными дипломами врачей.

Министерство здравоохранения Азербайджана проводит расследование в связи с поддельными дипломами врачей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он напомнил, что в министерстве уже больше года действует рабочая группа по выявлению врачей с поддельными дипломами:

"Псевдоврачи, не имеющие медицинского образования, занимаются привлечением клиентов через соцсети. В связи с этим мы также направили обращение в Генеральную прокуратуру для проведения правовой оценки", - отметил министр.