О нас

Министр: В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям

Министр: В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям.
Здоровье
9 октября 2023 г. 12:14
Министр: В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям

В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку.

"Азербайджанский медицинский университет готовит высококвалифицированные кадры для учреждений здравоохранения нашей страны. В последние годы для приведения медицинского образования в соответствие с мировыми стандартами осуществляется прием по нескольким специальностям" , - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Hazırda ölkədə 56 ixtisas üzrə həkim hazırlanır"

Экслюзивные новости

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi