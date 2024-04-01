Министр: Срок обучения в резидентуре для психиатров увеличен до трех лет

В Азербайджане продолжительность обучения в резидентуре по специальности "психиатрия" увеличена с двух до трех лет.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаевв ходе круглого стола "Психическое здоровье и права лиц, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

Министр также добавил, что в классификацию специальностей, по которым готовят врачей в резидентуре, добавлена "Детская и подростковая психиатрия".

Т.Мусаев отметил, что в министерстве создан сектор по работе с инвалидами войны и семьями шехидов, а также колл-центр 9109.

"Для повышения доступности и качества медицинской помощи амбулаторные и стационарные психиатрические услуги оказываются не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях в Баку и регионах", - добавил министр.