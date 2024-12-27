Министр: Состояние продолжающих лечение в Баку пострадавших при крушении лайнера в Казахстане удовлетворительное

11:44

Согласно первичному обследованию пострадавших при крушении самолета AZAL в Казахстане, которых вчера доставили в Баку и разместили в Yeni Klinika, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил журналистам.

По его словам, состояние еще троих граждан Азербайджана, находящихся в Казахстане, оценивается как средней тяжести. "Мы держим ситуацию на контроле. Из Баку будет направлена группа врачей и медработников", - сказал министр.

Мусаев также сообщил, что причина ранений пострадавших пока точно не установлена.

"Мы не можем сказать ничего конкретного о том, получили ли они ранения от осколков или в результате пулевого ранения. Поскольку это тема для отдельного расследования", - добавил глава Минздрава.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.