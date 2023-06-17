Министр: События последних лет стали испытанием для медицинских работников Азербайджана

"События последних трех лет стали испытанием и проверкой для медицинских работников Азербайджана. Медицинским работникам удалось с доблестью выйти из этого испытания. Я благодарю всех медработников за их самоотверженность".

"События последних трех лет стали испытанием и проверкой для медицинских работников Азербайджана. Медицинским работникам удалось с доблестью выйти из этого испытания. Я благодарю всех медработников за их самоотверженность".

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на проходящем в Баку первом симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира.

T. Мусаев отметил, что охрана здоровья населения и сфера здравоохранения Азербайджана всегда были в центре внимания великого лидера Гейдара Алиева: "Были реализованы масштабные проекты по созданию материально-технической базы здравоохранения. Неоспоримы заслуги Гейдара Алиева и в подготовке высококвалифицированных кадров".