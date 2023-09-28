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Министр: Разработаны новые правила сотрудничества государственного и частного секторов здравоохранения

Министр: Разработаны новые правила сотрудничества государственного и частного секторов здравоохранения Сегодня в Азербайджане государственный и частный секторы здравоохранения дополняют друг друга. Принятый закон "О государственном и частном партнерстве " обеспечил новые возможности сотрудничества в этой сфере. В ближайшее время будут разработаны и предста
Здоровье
28 сентября 2023 г. 12:30
Министр: Разработаны новые правила сотрудничества государственного и частного секторов здравоохранения

Сегодня в Азербайджане государственный и частный секторы здравоохранения дополняют друг друга. Принятый закон "О государственном и частном партнерстве " обеспечил новые возможности сотрудничества в этой сфере. В ближайшее время будут разработаны и представлены соответствующие правила по указанным вопросом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев во время презентации обновленного пакета ОМС.

По его словам, это также создаст большие и уникальные возможности для обязательного медицинского страхования в стране.

"В последние годы наблюдается улучшение показателей здоровья населения. Если сегодняшний курс будет продолжен, в ближайшие годы в стране будет сформировано более здоровые поколения", - добавил Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Dövlət və özəl səhiyyə sektorunun əməkdaşlığı ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanıb"

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