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Теймур Мусаев: ОМС предусматривает постепенное включение медицинских модулей в соцпакет

Теймур Мусаев: ОМС предусматривает постепенное включение медицинских модулей в соцпакет Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на 35-м онлайн-заседании Правления Партнерства «Остановить туберкулез».
Здоровье
20 мая 2022 г. 10:16
Теймур Мусаев: ОМС предусматривает постепенное включение медицинских модулей в соцпакет

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на 35-м онлайн-заседании Правления Партнерства «Остановить туберкулез».

Как сообщили Report в Минздраве, заседание организовано в формате онлайн.

В своих выступлениях председатель Рабочей группы Глобального плана, министры здравоохранения стран-участниц с сожалением отметили, что туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекций в мире, и ежедневно от заболевания умирает более 4100 человек.

Выступивший на панельной сессии «Источники финансирования туберкулеза» министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что с 2012 года правительство Азербайджана начало закупать эффективные противотуберкулезные препараты и за счет государственных программ полностью покрывать другие соответствующие расходы по борьбе с туберкулезом: «В то же время с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, активно участвует в финансировании мероприятий по борьбе с туберкулезом в нашей стране. В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом».

«С 2020 года в Азербайджане внедрен новый механизм финансирования здравоохранения - обязательное медицинское страхование. Несмотря на то, что реализация совпала с пандемией коронавируса, первые результаты обнадеживают. План введения обязательного медицинского страхования предусматривает постепенное включение медицинских модулей в социальный пакет. Борьба с туберкулезом — глобальная проблема. Сотрудничая и делясь опытом и знаниями, мы сможем добиться положительных результатов», - заключил Теймур Мусаев.

19-20 мая проходит 35-е заседание Правления Партнерства STOP TB («Остановить туберкулез»).

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Səhiyyə modulları tədricən fayda paketinə daxil ediləcək"

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