​Министр: Новые цены на лекарства вступят в силу 15 сентября

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Новые цены на более 250 лекарственных средств по 25 действующим веществам во избежание нарушения конкурентной среды вступят в силу одновременно 15 сентября текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и промышленности, председатель Тарифного (ценового) совета Шахин Мустафаев в интервью газете "Азербайджан".

По словам министра, эта дата определена с учетом времени, требуемого субъектам фармацевтического рынка на наклеивание новых цен на лекарственные препараты, переоценку остатков товаров, ведение расчетов с производителями: "В целом, предусматривается поэтапное регулирование цен на лекарственные средства. Регулирование цен начато, в первую очередь, с жизненно важных и наиболее востребованных лекарств".

Председатель Тарифного (ценового) совета отметил, что цены будут печататься на лекарствах типографским способом: "В случае если невозможно будет напечатать цены типографским способом, согласно утвержденным Кабмином правилам, цены будут указываться на лекарствах одним из способов, установленных министерством экономики и промышленности. Документ относительно данных способов подготовлен и в ближайшие дни будет утвержден и опубликован".