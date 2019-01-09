Министр здравоохранения: В результате необъективного подхода некоторым имеющим на это право лицам не присвоена инвалидность

© Report https://report.az/storage/news/dea512af9e5be245993cf3800d139624/b5b42bb7-6ee3-46d0-acbe-27f4f16c95dc_292.jpg

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "В этом году предприняты меры по устранению проблем, недовольства в связи с процедурой оформления инвалидности, создана совместная комиссия министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты населения, проведено расследование".

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев.

Министр назвал это очень важным вопросом: "Правда, определенные проблемы имеются и с сотрудниками здравоохранения. Однако ранее в ряде случаев в результате необъективного подхода министерства труда и социальной защиты населения людям, которым должна была быть присвоена инвалидность, она присвоена не была. Мы расследовали это и обратились к тому министерству".

О. Ширалиев добавил, что несколько лет назад Азербайджан был на первом месте в связи с лекарственно-устойчивым туберкулезом среди стран Европы: “Согласно последним результатам, эти показатели среди заболевших в первый раз и повторно сократились в два раза. Показатель заболевания туберкулезом упал с 53,7 до 39,8".

Министр в то же время отметил, что эпидемиологическая стабильность важна для любой страны, в Азербайджане добились больших достижений в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями: "Дети со стороны государства обеспечены вакцинами по 11 наименованиям".