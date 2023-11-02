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Министр: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем

Министр: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем, в то же время продолжается вакцинация детей от инфекционных заболеваний.
Здоровье
2 ноября 2023 г. 12:18
Министр: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем, в то же время продолжается вакцинация детей от инфекционных заболеваний.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По словам Мусаева, в соответствии с постановлением Кабинета министров в стране будет проведена вакцинация детей от 11 инфекционных заболеваний.

"Вакцинация проводится в Азербайджане ежегодно. Каждый год в страну завозят современные вакцины от различных инфекционных заболеваний", - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Epidemiological situation under control in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Hazırda ölkədə yoluxucu xəstəliklərlə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır"

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