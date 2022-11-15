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Министр дал поручения руководителям медицинских колледжей

Министр дал поручения руководителям медицинских колледжей Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев дал поручения руководителям медицинских колледжей по приведению среднего медицинского образования в соответствие с современными стандартами.
Здоровье
15 ноября 2022 г. 17:32
Министр дал поручения руководителям медицинских колледжей

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев дал поручения руководителям медицинских колледжей по приведению среднего медицинского образования в соответствие с современными стандартами.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве прошло совещание с руководителями медицинских колледжей. В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что на государственном уровне предприняты необходимые шаги для укрепления материально-технической базы сектора здравоохранения в Азербайджане: "Именно в результате этой поддержки за последние годы в нашей стране открылись сотни медицинских учреждений".

Подчеркнув важность вовлечения медицинских работников, в частности медсестер, к интенсивным тренингам для развития служб первичной медико-санитарной помощи, Мусаев сообщил, что в следующем году по инициативе Минздрава в Азербайджане Всемирной организацией здравоохранения будет создан Симуляционно-тренинговый центр: "Основной целью создания Центра является совершенствование знаний и навыков медицинских работников, а вместе с тем и подготовка местных инструкторов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir tibb kolleclərinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verib

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