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    Министерство здравоохранения прокомментировало возможность заражения вирусом Эбола в Азербайджане

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Анар Гадирли прокомментировал ситуацию

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ “В Азербайджане  случаи заражения вирусом Эбола не зафиксированы". Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Анар Гадирли.

    Пресс-секретарь министерства подчеркнул, что ситуация с распространением вируса Эбола на территорию Азербайджана полностью взята под контроль.

    Отметим, что не так давно главный санитарный врач страны Аббас Велибеков подписал приказ в связи с вирусом Эбола. В приказе были даны особые указания главам медицинских учреждений и организаций, а также гигиено-эпидемиологическим центрам городов и районов республики. Так, были отданы поручения руководителям соответствующих органов о принятии таких специальных превентивных мер, как создание условий для срочной изоляции и госпитализации лиц с подозрением на заражение вирусом, создание неиссякаемых запасов симптоматических медикаментов и дезинфицирующих средств, усиление контроля над противоэпидемическими и дезинфицирующими мерами в медицинских учреждениях, строгое соблюдение режима дезинфекции и т.д.

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