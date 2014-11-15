Министерство здравоохранения прокомментировало возможность заражения вирусом Эбола в Азербайджане

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ “В Азербайджане случаи заражения вирусом Эбола не зафиксированы". Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Анар Гадирли.

Пресс-секретарь министерства подчеркнул, что ситуация с распространением вируса Эбола на территорию Азербайджана полностью взята под контроль.

Отметим, что не так давно главный санитарный врач страны Аббас Велибеков подписал приказ в связи с вирусом Эбола. В приказе были даны особые указания главам медицинских учреждений и организаций, а также гигиено-эпидемиологическим центрам городов и районов республики. Так, были отданы поручения руководителям соответствующих органов о принятии таких специальных превентивных мер, как создание условий для срочной изоляции и госпитализации лиц с подозрением на заражение вирусом, создание неиссякаемых запасов симптоматических медикаментов и дезинфицирующих средств, усиление контроля над противоэпидемическими и дезинфицирующими мерами в медицинских учреждениях, строгое соблюдение режима дезинфекции и т.д.