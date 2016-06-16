​Министерство здравоохранения Азербайджана вынесло предупреждение некоторым фармацевтическим компаниям

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В ходе проведенных за последние 10 дней проверок выявлены несоответствия, касающиеся листков-вкладышей или упаковок более 110 наименований ввозимых в страну лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании Центра аналитической экспертизы.

На заседании отмечалось, что, в основном, упаковка лекарственных препаратов и листки-вкладыши не соответствовали утвержденной министерством здравоохранения форме, а в некоторых листках-вкладышах не было информации на азербайджанском языке.

Директор Центра Мурад Сулейманов отметил, что подготовлен образец листка-вкладыша, который действителен с 13 июня 2016 года. Он также заявил, что в связи с данным вопросом фармацевтическим компаниям будут разосланы письма с предупреждением.