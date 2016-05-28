​Минздрав вернул в госбюджет 72 тыс. манатов неиспользованных средств

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения вернуло в госбюджет 72 тыс. манатов или 4,6% выделенных из госбюджета средств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету и законопроекту об исполнении госбюджета на 2015 год.

Согласно отчету, из заложенных в госбюджете на 2015 год средств на министерство здравоохранения предусмотрено 1 993,0 тыс. манатов.

За отчетный год открыто к финансированию 1 557,9 тыс. манатов, на кассовые расходы пришлось 1 485,9 тыс. манатов или 74,6%, фактически израсходовано 1 981,3 тыс. манатов.

На содержание аппарата министерства в 2015 году израсходовано на 80,2 тыс. манатов или 4,9% больше средств по сравнению с 2014 годом.

По итогам года возникла дебиторская задолженность перед госбюджетом в размере 4,5 тыс. манатов. Кредиторская задолженность по коммунальным расходам не изменилась и осталась на уровне 112,3 тыс. манатов.