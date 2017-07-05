Минздрав: В связи со смертью матери в роддоме в Баку ведется расследование

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Минздрав Азербайджана распространил заявление в связи со смертью матери, произошедшей в родильном доме № 7 в Баку.

Сотрудник пресс-службы министерства Сафая Ахмедова сообщила Report, что происшествие было зарегистрировано вчера.

По ее словам, Турана Мамедова поступила в родильный дом № 7 с диагнозом хронической гипоксии: "В тот же день в 12:30 часов была проведена операция кесарево сечение, родился живой мальчик весом 3 кг 300 гр. После операции в матке женщины началось резкое кровоизлияние. Были приняты все необходимые реанимационные меры. Несмотря на предпринимаемые меры Турана Мамедова скончалась".

С. Ахмедова также отметила, что было организовано патолого-анатомическое исследование тела: "В настоящее время родовспомогательной комиссией министерства ведется расследование. После того как станут известны результаты, будет сделано заявление".