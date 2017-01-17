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    Министерство здравоохранения: В прошлом году в Азербайджане сократились случаи токсикологических отравлений

    32,8% обращений пришлось на долю отравлений продуктами, не хранившимися в необходимых условиях

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане сократились случаи токсикологических отравлений.

    Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения. 

    По информации министерства, если в 2015 году в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 2 462 обращения, то в 2016 году этот показатель составил - 2 234. 

    32,8% обращений пришлось на долю отравлений продуктами, не хранившимися в необходимых условиях, лекарствами, не принятыми согласно инструкции (T36-T50), 21%  - на долю отравлений угарным и другими газами (T58/T59), 14,1% - на долю отравлений едкими растворами (T54).

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