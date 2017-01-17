Министерство здравоохранения: В прошлом году в Азербайджане сократились случаи токсикологических отравлений

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджане сократились случаи токсикологических отравлений.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

По информации министерства, если в 2015 году в отделение токсикологии Клинического медицинского центра поступило 2 462 обращения, то в 2016 году этот показатель составил - 2 234.

32,8% обращений пришлось на долю отравлений продуктами, не хранившимися в необходимых условиях, лекарствами, не принятыми согласно инструкции (T36-T50), 21% - на долю отравлений угарным и другими газами (T58/T59), 14,1% - на долю отравлений едкими растворами (T54).