​Минздрав: В ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт погибло двое, 10 получили тяжелые ранения - ВИДЕО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Баку-Сумгайыт два человека погибли на месте. Об этом сообщила Report сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова. Оба погибших мужчины.

По ее словам, бригады скорой неотложной помощи города Сумгайыт доставили с места происшествия в больницу 10 раненых: "Состояние больных оценивается как тяжелое. Двоим из них проводятся срочные операции, на данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь".