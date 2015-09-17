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    ​Минздрав: В ДТП на шоссе Баку-Сумгайыт погибло двое, 10 получили тяжелые ранения - ВИДЕО

    Оба погибших мужчины

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе Баку-Сумгайыт два человека погибли на месте. Об этом сообщила Report сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова. Оба погибших мужчины.

    По ее словам, бригады скорой неотложной помощи города Сумгайыт доставили с места происшествия в больницу 10 раненых: "Состояние больных оценивается как тяжелое. Двоим из них проводятся срочные операции, на данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь". 

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