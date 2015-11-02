​Министерство здравоохранения: В Азербайджане сократился уровень заболеваемости туберкулезом

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане сократился уровень заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения.

По информации, при Научно-исследовательском институте легочных заболеваний действует Центр национальной программы по туберкулезу. Центр сотрудничает с Международным Комитетом Красного Креста, ВОЗ, Abt Associaties и USAID. "Согласно последним статистическим данным, в результате профилактических мероприятий в стране наблюдается тенденция к сокращению уровня заболеваемости туберкулезом, повышению эффективности лечения, значительному сокращению контингента больных", - говорится в информации.

По информации, больные туберкулезом в Азербайджане получают бесплатное лечение за счет государства: "Государство в 2010 году взяло на себя обеспечение больных туберкулезом лекарствами. С 2013 года государство снабжает необходимыми лекарствами больных лекарственно-устойчивым туберкулезом.

В столице и районах республики действуют 68 специализированных учреждений, в том числе 1 институт, 7 диспансеров, 18 больниц, 11 противотуберкулезных отделений, 31 противотуберкулезный кабинет".

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно фиксируется свыше 9.000.000 случаев заболеваемости туберкулезом, из них 1.800.000 с летальным исходом. Один нелеченый больной заражает туберкулезом 10-15 человек в год. Несвоевременное и неправильное лечение приводит к инвалидности и смерти.