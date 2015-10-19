Минздрав: В Азербайджане есть лекарства для выведения реаниматологических больных из тяжелого состояния

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Для оказания высокоспециализированного реаниматологического и анестезиологического обслуживания в Азербайджане во всех медицинских учреждениях создана материально-техническая база, отвечающая современным стандартам".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство здравоохранения.

Согласно информации, даже в больницах в самых отдаленных районах организована анестезиологическая и реаниматологическая служба: "В Азербайджане применяются различные анестезиологические методы и имеются новейшие лекарственные препараты для выведения реаниматологических больных из тяжелого состояния, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения. В стране в этой сфере работают высокоспециализированные врачи. Применение профессиональной сертификации врачей в стране свыше 5 лет создает условия для повышения подготовки кадров. Также применение системы резидентуры для подготовки анестезиологов-реаниматологов способствует повышению профессионализма будущих врачей в этой области".