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    Минздрав Азербайджана: Состояние одного из 17 раненых в автобусной аварии в Хызы оценивается как тяжелое

    Состояние 14 раненых оценивается как средне-тяжелое

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии раненых в автобусной аварии в Хызинском районе. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, состояние одного раненого, госпитализированного в Сумгайытскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, оценивается как тяжелое: "Этот человек получил тяжелую черепно-мозговую травму во время аварии. Состояние 14 раненых оценивается как средне-тяжелое".

    По информации министерства, состояние Нигяр Казымлы 2005 года рождения и Индиры Моллаевой 1964 года рождения, госпитализированных в 1-й Клинический медицинский центр города Баку, частично улучшилось: "Состояние Нигяр Казымлы оценивается как средне-тяжелое. Сегодня никто из раненых не выписывается домой". 

    Напомним, что 29 мая в поселке Алтыагадж Хызинского района автобус, перевозивший студенческий и педагогический состав Сумгайытского государственного технического колледжа, попал в аварию. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 21 ранены. Четверо из них выписаны домой.

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