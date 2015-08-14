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    Министерство здравоохранения сделало предупреждение частным медицинским учреждениям

    Лица, не соблюдающие данные требования, будут нести юридическую ответственность в установленном законом порядке

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения сделало серьезное предупреждение частным медицинским учреждениям. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    Согласно информации, при приглашении частными клиниками иностранных специалистов для них следует получить свидетельство в министерстве в соответствии с "Правилами допуска медицинских и фармакологических работников, получивших образование в зарубежных странах, к медицинской и фармакологической деятельности в Азербайджане", утвержденных решением № 5 Кабинета министров от 12.01.1999 года. 

    "Свидетельство - документ, который определяет, что приглашенный иностранец является медицинским специалистом, и позволяет ему заниматься медицинской и фармакологической деятельностью в Азербайджане.

    Лица, не соблюдающие данные требования, будут нести юридическую ответственность в установленном законом порядке", - говорится в сообщении министерства. 

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