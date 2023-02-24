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Министерство здравоохранения разработало подсистему "Электронный эпикриз"

Министерство здравоохранения разработало подсистему "Электронный эпикриз" Центр информатизации системы здравоохранения Азербайджана была разработана подсистема "Электронный эпикриз".
Здоровье
24 февраля 2023 г. 12:02
Министерство здравоохранения разработало подсистему Электронный эпикриз

Центром информатизации системы здравоохранения Азербайджана разработана подсистема "Электронный эпикриз".

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что, начиная с этого года, "электронный эпикриз" доступен для медицинских работников и предназначен для эффективной информационной поддержки , а также повышения качества оказываемых медицинских услуг. Система позволяет стандартизировать поиск и выдачу персональных медицинских сведений на основании информационных запросов, обеспечив при этом создание, ведение и хранение единого электронного реестра историй болезни граждан.

"Электронный эпикриз" подтверждается усиленной электронной подписью врача и вскоре будет доступен в личном кабинете гражданина и мобильном приложении "e-Səhiyyə". Проверить подлинность распечатанного документа можно будет по QR-коду на нем.

Применение в практике здравоохранения подсистемы "электронного эпикриза" является важным шагом на пути совершенствования информационного обеспечения медицинской помощи.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi “Elektron Epikriz” altsistemi hazırlayıb

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