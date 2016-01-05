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    Минздрав прокомментировал информацию в СМИ относительно лекарств, оборот которых в Азербайджане запрещен

    Здесь речь идет не о названии лекарственных средств, а только о различной серии отдельных препаратов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/  Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения прокомментировал распространенную в СМИ информацию относительно лекарств, оборот которых запрещен в Азербайджане.

    Как заявил Report начальник инспекции контроля за качеством лекарств центра Парвиз Азизбеков, данная информация вызвала определенное замешательство в обществе. 

    П.Азизбеков отметил, что в списке запрещенных лекарств  речь идет не о названии лекарственных средств, а только о различной серии отдельных препаратов: "На каждом лекарстве указывается номер его серии, дата производства и срок годности. 844 лекарственных препарата, указанные на официальной интернет-странице центра, были импортированы в страну без разрешения министерства здравоохранения. Поэтому их оборот был запрещен. Однако данный запрет не распространяется на другие серии лекарств, названия которых указаны в списке". 

    П.Азизбеков добавил, что министерство здравоохранения периодически проводит проверки на рынке лекарств. 

    Он напомнил, что во время импорта всех лекарственных средств их серии обязательно проверяются в отделе лабораторных исследований Центра аналитической экспертизы.

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