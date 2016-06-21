​Министерство здравоохранения прокомментировало факт смерти двух новорожденных в Сальяне

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения прокомментировало факт смерти двух новорожденных в Сальянской районной центральной больнице.

Как сообщила Report сотрудница пресс-службы министерства Сафая Ахмедова, вчера в 22:15 Мирзабита Ильхам гызы Абдуллаева родила тройню: "Дети родились на 31 неделе беременности и их вес был намного ниже нормы. Малышам была оказана интенсивная помощь. Несмотря на все усилия врачей, один из них скончался в 1:00, а другой в 1:10. Что же касается публикаций в СМИ, район остался без света в 01:30. То есть, перебои в подаче электричества не имеют к смерти малышей никакого отношения. В реанимационном и родильном отделениях больницы имеются генераторы".

Напомним, что вчера в родильное отделение Сальянской районной центральной больницы была доставлена 21-летняя Мирзабита Ильхам гызы Абдуллаева, проживающая по адресу город Сальян, ул.Гасана Мамедова, дом 6.

По словам членов семьи М.Абдуллаевой, роды прошли нормально и родились тройняшки. Однако через 6 часов после родов в больнице была приостановлена подача электроэнергии и двое из тройняшек, помещенных в кувез, умерли в результате кислородной недостаточности, состояние третьего малыша остается тяжелым.