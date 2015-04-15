Министерство здравоохранения приостановило деятельность четырех частных медицинских учреждений

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Во время проверок, проведенных Минздравом в I квартале этого года в частных медицинских учреждениях, был выявлен ряд правонарушений и недочетов, а в отношении ряда субъектов предпринимательства приняты принудительные административные меры. Как сообщили Report в министерстве, в ходе проверок в 10-ти частных медицинских учреждениях выявлены отказы при оказании населению медицинских услуг, а также случаи несоблюдения нормативных требований.

Четырем медицинским учреждениям сделаны предупреждения для ликвидации недочетов, лицензии четырех временно приостановлены до ликвидации выявленных недочетов, в одном медицинском учреждении ликвидированы некоторые работы по стационарной медицинской службе, а в остальных стационарная служба ликвидирована полностью.

В то же время, в отношении 10-ти частных медицинских учреждений, не имеющих лицензий, или оказывающих не указанные в лицензии услуги, по ст. 64.1 Кодекса административных правонарушений был применен штраф в качестве административного наказания (в целом на сумму 155 000 манатов).

С информацией о списке лиц, получивших лицензию для медицинской деятельности, об услугах и работах, которые могут выполняться в соответствии с лицензией, можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения.