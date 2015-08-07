Министерство здравоохранения предупредило директоров аптек в связи с новыми ценами на лекарства

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения начал проводить информационные мероприятия относительно новых цен на лекарства, которые с 15 сентября вступят в силу во всех аптечных учреждениях. Как сообщили Report в министерстве, всем руководителям аптечных учреждений по стране отправлены СМС-извещения.

Руководителям аптек поручается руководствоваться ценами оптовых и розничных продаж 256 лекарственных средств, размещенных на сайтах www.pharma.az и www.medportal.az, а также списком лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта.

Руководители аптек предупреждаются о том, что все лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию в стране, должны отпускаться только лишь на основании единого рецептурного бланка.

Также в качестве второго этапа СМС-информационнoй кампании начнется просвещение населения. В рамках кампании на указанных гражданам будет представлен список дежурных аптек, работающих круглосуточно (названия, адреса и контактные номера) и другая полезная информация.