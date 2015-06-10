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    Минздрав: Правила гигиены в связи с I Европейскими играми находятся под контролем

    В период проведения игр в Баку и Мингячевире ЦГЭ будет работать в две смены

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В целях обеспечения стабильности на I Европейских играх санитарно-эпидемиологическая служба министерства здравоохранения вместе с соответствующими организациями Операционного комитета провела санитарно-гигиеническую экспертизу и соответствующие лабораторные исследования в 20 олимпийских объектах.

    Об этом Report сообщили в министерстве. 

    "Организованные за последнее время токсикологическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием, и микробиологическая лаборатория с новыми диагностическими средствами работают в полном режиме", - заявили в министерстве.  

    В настоящее время в проведении мероприятий участвуют 13 высококвалифицированных специалистов Центра гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ) министерства здравоохранения, получивших аккредитацию в Операционном комитете: "За короткие сроки ЦГЭ провел микробиологические, токсикологические и физико-химические исследования питьевой воды на 72 образца в объектах, предназначенных для проживания и питания спортсменов в городах Баку и Мингячевир. В результатах анализов отклонений нет". 

    В Баку и Мингячевире проведены дезинфекционные и дератизационные мероприятия против насекомых и грызунов. 

    В период проведения игр в Баку и Мингячевире ЦГЭ будет работать в две смены. 

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