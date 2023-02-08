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Министерство здравоохранения обратилось к родителям

Министерство здравоохранения обратилось к родителям В холодные месяцы, когда респираторно-вирусные инфекции очень распространены, больным детям рекомендуется избегать посещения детского сада, а школьникам - занятий.
Здоровье
8 февраля 2023 г. 15:55
Министерство здравоохранения обратилось к родителям

В холодные месяцы, когда респираторно-вирусные инфекции очень распространены, больным детям рекомендуется избегать посещения детского сада, а школьникам - занятий.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

“Даже работающим людям рекомендуется какое-то время лечиться в домашних условиях. Надеемся, что к лету количество больных уменьшится. Высокий уровень заболеваемости в осенне-зимний период естественен. Человек, контактирующий с больными людьми, должен использовать защитную маску и строго соблюдать другие гигиенические правила”, отметил он.

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