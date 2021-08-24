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Министерство здравоохранения обратилось к гражданам, желающим вакцинироваться

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам, желающим вакцинироваться В соответствии со ”Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" по всей стране продолжается процесс вакцинации.
Здоровье
24 августа 2021 г. 12:11
Министерство здравоохранения обратилось к гражданам, желающим вакцинироваться

В соответствии со ”Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" по всей стране продолжается процесс вакцинации.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, граждане, желающие пройти вакцинацию, должны посетить сайт randevu.its.gov.az и занять онлайн-очередь.

"Однако некоторые граждане обращаются в медучреждения напрямую, минуя онлайн-очередь, что приводит к скоплению людей.

В обязанности медицинских работников на прививочном пункте входит вакцинация граждан, обратившихся в поликлинику посредством онлайн-очереди. Учитывая тот факт, что медицинский персонал состоит, преимущественно, из женщин, им довольно сложно регулировать очередь, возникающую во дворе поликлиник. В таких случаях медучреждения обратятся за помощью в местные органы исполнительной власти.

Во избежание столпотворений, призываем граждан обращаться в медпункты посредством онлайн-очереди", - заявили в минздраве.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlara müraciət edib

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