Министерство здравоохранения обратилось к гражданам, желающим вакцинироваться

В соответствии со ”Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" по всей стране продолжается процесс вакцинации.

В соответствии со ”Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" по всей стране продолжается процесс вакцинации.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, граждане, желающие пройти вакцинацию, должны посетить сайт randevu.its.gov.az и занять онлайн-очередь.

"Однако некоторые граждане обращаются в медучреждения напрямую, минуя онлайн-очередь, что приводит к скоплению людей.

В обязанности медицинских работников на прививочном пункте входит вакцинация граждан, обратившихся в поликлинику посредством онлайн-очереди. Учитывая тот факт, что медицинский персонал состоит, преимущественно, из женщин, им довольно сложно регулировать очередь, возникающую во дворе поликлиник. В таких случаях медучреждения обратятся за помощью в местные органы исполнительной власти.

Во избежание столпотворений, призываем граждан обращаться в медпункты посредством онлайн-очереди", - заявили в минздраве.