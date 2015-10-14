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    Министерство здравоохранения обнародовало количество успешно прошедших сертификацию лиц

    Для участия в тестовых экзаменах до конца этого года зарегистрировано еще около 3100 кандидатов

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сертификационная комиссия министерства здравоохранения за январь-сентябрь этого года выдала пропускные листы для участия в сертификационных экзаменах 8840 лицам.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, из них 7513 человек успешно сдали экзамен, 246 - не смогли пройти сертификацию.

    Среди участников экзамена 3209 человек набрали свыше 90 баллов, 3282 - 75-90 баллов, 1022 - 60-75 баллов.

    Для участия в тестовых экзаменах до конца этого года зарегистрировано еще около 3100 кандидатов. 

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