Министерство здравоохранения наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата".

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в положение о Министерстве здравоохранения добавлен пункт 14.3-1 следующего содержания: будучи распорядителем средств, выделяемых из государственного бюджета, внебюджетных средств, а также доходов от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, распределяет финансовые средства, обеспечивает выдачу надбавок к должностным окладам работников, а также материальной помощи и премий с учетом лимита выделенных средств.