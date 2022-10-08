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Министерство здравоохранения наделено новыми полномочиями

Министерство здравоохранения наделено новыми полномочиями Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата".
Здоровье
8 октября 2022 г. 18:10
Министерство здравоохранения наделено новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ "Об утверждении положения о Министерстве здравоохранения, структуры министерства и установлении предела численности сотрудников его аппарата".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, в положение о Министерстве здравоохранения добавлен пункт 14.3-1 следующего содержания: будучи распорядителем средств, выделяемых из государственного бюджета, внебюджетных средств, а также доходов от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями, распределяет финансовые средства, обеспечивает выдачу надбавок к должностным окладам работников, а также материальной помощи и премий с учетом лимита выделенных средств.

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