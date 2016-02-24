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    Минздрав Азербайджана: Двое из пострадавших в автобусной аварии находятся в реанимации

    Состояние других раненых средней тяжести

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Двое из пострадавших в автобусной аварии в Баку, госпитализированных в 3-ю Городскую клиническую больницу, находятся в реанимации, еще двое размещены в отделении травматологии. 

    Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова. 

    Она отметила, что состояние других раненых средней тяжести. 

    Отметим, что автобусная авария произошла на территории Низаминского района. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в 3-ю Городскую клиническую больницу.

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