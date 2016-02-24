Минздрав Азербайджана: Двое из пострадавших в автобусной аварии находятся в реанимации

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Двое из пострадавших в автобусной аварии в Баку, госпитализированных в 3-ю Городскую клиническую больницу, находятся в реанимации, еще двое размещены в отделении травматологии.

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

Она отметила, что состояние других раненых средней тяжести.

Отметим, что автобусная авария произошла на территории Низаминского района. В результате ДТП погиб 1 человек, 13 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в 3-ю Городскую клиническую больницу.