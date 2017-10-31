Министерство здравоохранения Азербайджана выразило отношение к критическим рекомендациям США

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Рекомендации Государственного департамента США своим гражданам не имеют никакого отношения к здравоохранению Азербайджана".

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, комментируя рекомендации правительства США своим гражданам, посетившим Азербайджан, относительно того, чтобы они не оперировались здесь и не покупали лекарства в аптеках.

Она отметила, что США неоднократно выступали с подобными заявлениями, обращениями относительно многих государств: "Это своего рода их подход к своим гражданам. Это их дело. То есть, рекомендация абсолютно не имеет никакого отношения к здравоохранению нашей страны".

Представитель министерства отметила, что нынешнее состояние медицинских учреждений, профессионализм специалистов в Азербайджане приняты со стороны иностранных государств: "Сегодня сотни граждан зарубежных стран приезжают в Азербайджан, на высоком уровне проходят лечение и оперируются".

В то же время С.Ахмедова прокомментировала информацию Государственного департамента США относительно распространения туберкулеза в Азербайджане: "Высказанные мнения не отражают действительность. В Азербайджане зарегистрированные в этой сфере показатели с каждым годом снижаются. Статистические данные в связи с туберкулезом в сравнении с другими странами лучше. Это подтверждает и Глобальный фонд".

Отметим, что Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам, совершающим визит в Азербайджан, не оперироваться здесь и не покупать лекарства в аптеках.