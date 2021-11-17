Министерство: Зараженные вирусом люди в 20% случаев тяжело переносят болезнь

15:30

"Человек, у которого обнаружен COVID-19, обязательно должен лечиться у врача. Естественно, лечение должен проводить специалист, специализирующийся в данной области. Кому-то это может показаться легкой работой, но важен опыт врача”.

Как передает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Таййяр Эйвазов.

Он отметил, что большинство людей, зараженных коронавирусом, получают лечение на дому: “Зараженные люди в 20% случаев переносят заболевание тяжело, в 5% - в критическом, в остальных случаях - в легкой и средней форме. У большинства пациентов наблюдаются случаи поражения верхних дыхательных путей. В некоторых случаях легкие не повреждаются вообще. При лечении пациентов, перенесших заболевание в легкой форме, сильнодействующие препараты не нужны. Даже в тяжелых случаях иногда не используют лекарства”.