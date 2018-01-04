Министерство: В прошлом году в сфере здравоохранения Азербайджана выявлено 36 поддельных дипломов

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году в сфере здравоохранения Азербайджана выявлено 36 поддельных дипломов, в связи с этим направлено обращение в соответствующие госструктуры".

Об этом Report заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Азербайджана Эльхан Азизов.

По его словам, большинство поддельных дипломов выдано от имени заведений среднего медицинского образования (медицинские колледжи).

Завсектором добавил, что количество поддельных дипломов уменьшилось по сравнению с прошлыми годами.

Представитель министерства отметил, что 10% обнаруженных в этом году поддельных дипломов принадлежат лицам, вернувшимся в страну после получения образования за рубежом.